Контент блогеров оказался полезнее для здоровья, чем общение с друзьями

Контент блогеров оказался полезнее для здоровья, чем общение с друзьямиКак минимум он приносит больше удовлетворения человеку
Эксперты из Эссекского университета в Великобритании сравнили эффекты от общения с реальными людьми и от парасоциальных отношений. Для этого они провели опросы. Их результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.
В новом исследовании на разных его этапах принимали участие от 960 до 1688 человек в возрасте от 16 до 79 лет. В ходе первых двух опросов выяснилось, что благодаря близким односторонним отношениям с YouTube-блогерами либо вымышленными персонажами из роликов люди чувствовали такую же поддержку, как при некрепких двухсторонних связях. Несмотря на отсутствие реального общения с блогерами, потребители контента ощущали, что их понимают. Однако участники исследования всё равно более эффективными считали для удовлетворения эмоциональных потребностей давнюю крепкую дружбу и романтические отношения, то есть прочные связи.
На третьем этапе опроса акцент был сделан на самооценке респондентов. Выяснилось, что люди, у которых она низкая, были чуть сильнее склонны удовлетворять эмоциональные потребности при помощи просмотра контента блогеров по сравнению с реальным общением. При этом если в реальном мире социальные связи таили какую-то угрозу (допустим, если любимый человек не разделял мнение респондента), то люди вне зависимости от самооценки предпочитали парасоциальное взаимодействие.
В целом эксперты пришли к выводу, что односторонняя коммуникация способна удовлетворить всё равно не любую эмоциональную потребность человека. К примеру, подобный вид общения не сможет дать близость, как при личных отношениях.
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