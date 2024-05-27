Контент блогеров оказался полезнее для здоровья, чем общение с друзьями

Эксперты из Эссекского университета в Великобритании сравнили эффекты от общения с реальными людьми и от парасоциальных отношений. Для этого они провели опросы. Их результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

В новом исследовании на разных его этапах принимали участие от 960 до 1688 человек в возрасте от 16 до 79 лет. В ходе первых двух опросов выяснилось, что благодаря близким односторонним отношениям с YouTube-блогерами либо вымышленными персонажами из роликов люди чувствовали такую же поддержку, как при некрепких двухсторонних связях. Несмотря на отсутствие реального общения с блогерами, потребители контента ощущали, что их понимают. Однако участники исследования всё равно более эффективными считали для удовлетворения эмоциональных потребностей давнюю крепкую дружбу и романтические отношения, то есть прочные связи.