Контроль давления и другие способы избежать инсульта, депрессии и деменции одновременно

Риск возникновения инсульта, депрессии, деменции снижают: низкое или очень низкое потребление алкоголя; регулярная познавательная деятельность (например, чтение, решение головоломок, освоение нового навыка); рацион с большим количеством овощей, фруктов, молочных продуктов, рыбы, орехов; умеренный или высокий уровень физической активности; сильное чувство принадлежности какой-либо группе; большое количество социальных связей или сильная социальная вовлечённость.

Шансов столкнуться с деменцией, депрессией, инсультом больше у пожилых людей с повышенным кровяным давлением; высоким индексом массы тела; высоким уровнем сахара в крови; высоким общим холестерином; потерей слуха; заболеваниями почек или нарушением функции почек; болью, мешающей активности; симптомами депрессии; рационом с большим количеством красного мяса, сладких напитков, сладостей и натрия; нарушениями сна или увеличением продолжительности сна; опытом курения; ощущением одиночества или социальной изоляции; стрессовыми жизненными событиями или хроническим стрессом.

В исследовании каждый фактор был связан с как минимум одним из трёх состояний. То есть с депрессией, старческим слабоумием или инсультом. Наиболее же важным фактором, влияющим на здоровье мозга, стало высокое кровяное давление. Другие существенные факторы, связанные с мозгом, - это дисфункция почек, высокий уровень сахара в крови, симптомы депрессии, плохой сон, ожирение, курение и хронический стресс.

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