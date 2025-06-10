Контроль кровяного давления и не только: в чём польза ежедневного употребления грейпфрута

По словам Зумпано, грейпфрут полезен для здоровья и тем, что в нём есть клетчатка (она помогает контролировать вес и холестерин), витамин С, антиоксиданты (они уменьшают воспаление, поддерживают здоровый иммунитет).

Яси Ансари, магистр наук, сертифицированный диетолог, старший диетолог в Калифорнийском центре здравоохранения в Санта-Монике, добавляет, что калий, клетчатка, витамины А и С в грейпфруте улучшают функцию артерий.

Согласно клиническим исследованиям, регулярное употребление грейпфрута может снизить артериальное давление примерно на 2–3 мм рт. ст.

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