Корица и другие пищевые добавки для снижения уровня сахара в крови

Альфа-липоевая кислота

Она действует как антиоксидант. Правда, научные данные, связанные с её пользой при диабете, ограничены, а исследования дают неоднозначные результаты. К примеру, один обзор показал, что альфа-липоевая кислота не снижает уровень сахара в крови, триглицеридов или холестерина у пациентов с диабетом 2 типа. В другой работе было обнаружено, что у тех, кто принимал эту добавку, улучшились симптомы невропатии, связанной с диабетом.

Корица

В ходе одного исследования учёные выяснили, что добавки корицы снижают уровень сахара в крови натощак и резистентность к инсулину у людей с преддиабетом и с диабетом 2 типа. Другие обзоры продемонстрировали, что корица значительно снижает давление, уровень холестерина и триглицеридов у тех, кто живёт с диабетом 2 типа.

Магний

Более высокий уровень этого вещества связан с меньшим риском развития диабета.

Хром

Этот элемент содержится в мясе, зерновых и других продуктах. В одном из научных обзоров учёные пришли к выводу, что хром умеренно улучшает уровень гемоглобина A1c у людей с диабетом 2 типа.

Цинк

Согласно некоторым исследованиям, цинк помогает предотвратить диабет 2 типа. Умеренное потребление этого вещества связывают со снижением риска развития этого заболевания на 13%. Более выражен эффект был у жителей сельской местности: у них снизился этот риск на 41%.

Витамин D

Достаточное количество этого витамина помогает защититься от диабета 1 и 2 типов.