Корица и другие пищевые добавки для снижения уровня сахара в крови

Корица и другие пищевые добавки для снижения уровня сахара в кровиВсего их 11
Альфа-липоевая кислота
Она действует как антиоксидант. Правда, научные данные, связанные с её пользой при диабете, ограничены, а исследования дают неоднозначные результаты. К примеру, один обзор показал, что альфа-липоевая кислота не снижает уровень сахара в крови, триглицеридов или холестерина у пациентов с диабетом 2 типа. В другой работе было обнаружено, что у тех, кто принимал эту добавку, улучшились симптомы невропатии, связанной с диабетом.
Корица
В ходе одного исследования учёные выяснили, что добавки корицы снижают уровень сахара в крови натощак и резистентность к инсулину у людей с преддиабетом и с диабетом 2 типа. Другие обзоры продемонстрировали, что корица значительно снижает давление, уровень холестерина и триглицеридов у тех, кто живёт с диабетом 2 типа.
Магний
Более высокий уровень этого вещества связан с меньшим риском развития диабета.
Хром
Этот элемент содержится в мясе, зерновых и других продуктах. В одном из научных обзоров учёные пришли к выводу, что хром умеренно улучшает уровень гемоглобина A1c у людей с диабетом 2 типа.
Цинк
Согласно некоторым исследованиям, цинк помогает предотвратить диабет 2 типа. Умеренное потребление этого вещества связывают со снижением риска развития этого заболевания на 13%. Более выражен эффект был у жителей сельской местности: у них снизился этот риск на 41%.
Витамин D
Достаточное количество этого витамина помогает защититься от диабета 1 и 2 типов.
Омега-3 жирные кислоты
Они способствуют снижению уровня сахара в крови и инсулинорезистентности.
Берберин
В ходе одного обзора выяснилось, что он помог улучшить показатели, связанные с диабетом. Это гемоглобин A1c, уровень сахара в крови через два часа после еды, инсулинорезистентность, индекс массы тела, общий холестерин, триглицериды, воспаление. В сочетании со стандартными лекарствами от диабета берберин обладал более выраженным эффектом.
Пробиотики
Они могут снизить гемоглобин A1C, глюкозу плазмы натощак, инсулинорезистентность.
Алоэ вера
Несколько исследований показали, что добавки с этим растением снижают уровень сахара в крови натощак у людей с диабетом 2 типа и преддиабетом.
Джимнема
Она содержит несколько фармакологически активных веществ, которые могут обладать противодиабетическим действием. Но для подтверждения этого нужно провести несколько исследований.
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