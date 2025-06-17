Корица и другие специи, которые ускорят метаболизм и помогут сбросить вес

Кайенский перец. Основной его ингредиент - это капсаицин. Некоторые исследования показывают, что добавки капсаицина ускоряют метаболизм жиров и углеводов в организме, увеличивают количество сжигаемых калорий, способствуют внутреннему процессу сжигания жира, увеличивают чувство сытости и уменьшают количество потребляемой пищи.

Чеснок. Согласно результатам некоторых исследований, аллицин в чесноке может помочь при ожирении. Но в целом научные статьи на эту тему неоднозначны. Один обзор показал, что у людей, которые ели чеснок, окружность талии была меньше, но не наблюдалось существенных изменений в массе тела и индексе массы тела.

Пажитник. Высокое содержание клетчатки в нём помогает снизить риск переедания, способствует снижению веса. В рамках одного большого исследования люди, которые пили чай из пажитника, сообщили о меньшем чувстве голода и большем чувстве сытости. Но на потребление калорий этот чай не повлиял. Как показало другое исследование, регулярное употребление экстракта семян пажитника снижает потребление жиров.

Чёрный перец. Он содержит пиперин, который действует как антиоксидант и может помочь в снижении веса. Согласно исследованиям на животных, небольшие дозы пиперина значительно повышают уровень полезного холестерина, уменьшают уровень триглицеридов в сыворотке крови, вредного холестерина, общего холестерина.

Корица. При приёме в течение 12 недель добавка корицы может значительно повлиять на показатели ожирения: массу тела, индекс массы тела, окружность талии, жировую массу. Самые значительные результаты были у людей старше 50 лет и у тех, у кого исходный ИМТ был 30 или выше. Корица была также эффективна в снижении уровня лептина в сыворотке крови и процента жира в организме через 26 недель у подростков по сравнению с плацебо. Приём добавок с корицей помог значительно снизить индекс массы тела и массу тела.