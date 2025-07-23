Корица и не только: названы специи, которые сделают кофе вкуснее

Корица. Она прекрасно маскирует сильную горечь кофе и снижает уровень сахара в крови. Сочетается с кофе светлой обжарки, латте, эспрессо.

Кардамон. Придаёт кофе цитрусовый вкус с нотами эвкалипта. Хорошо сочетается с кофе с молоком, по-турецки, тёмной арабикой.

Имбирь. Его можно сочетать с латте, американо, фильтр-кофе.

Ваниль. Делает вкус кофе более мягким, сливочным, десертным. Её хорошо сочетать с такими сортами, как мокка, флэт-уайт, кофе с молоком.

Мускатный орех. Благодаря этой пряности кофе получается со слегка древесным вкусом с пряными нотками. Напиток отлично сочетается с латте, эспрессо, мокка.