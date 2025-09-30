Фитнес и здоровье
Коричневый рис поможет вам защититься от деменции

Добавьте его в свой рацион
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, здоровый образ жизни может снизить риск развития старческого слабоумия или отсрочить его возникновение на 45%. Диетологи рекомендуют употреблять для этого больше цельнозерновых продуктов, к которым относится и коричневый рис.
Вот как коричневый рис влияет на ваше здоровье.

Защита от воспалений. Бурый рис содержит много активных соединений, которые защищают мозг от окислительного стресса, который приводит к воспалению. Об этом сказала Мэдисон Ридер, диетолог.

Поддержание стабильного уровня сахара в крови. Как показал недавний метаанализ 15 исследований, у людей с диабетом вероятность развития деменции на 59% выше. В коричневом рисе почти в пять раз больше клетчатки, чем в белом. Она замедляет поступление глюкозы в кровоток, защищает от резких скачков уровня сахара в крови.

Снижение уровня гомоцистеина. Исследования связывают повышенный уровень этого вещества с более высоким риском снижения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера. В коричневом рисе содержатся витамин В6 и фолат, который снижают показатели гомоцистеина.

Улучшение когнитивных функций. Исследования показывают, что коричневый рис поддерживает память и другие когнитивные функции по мере старения. В рамках одной работы люди, которые ели смесь белого и коричневого риса, продемонстрировали превосходные результаты в тестах на когнитивные способности и настроение по сравнению с теми, кто ел только белый рис.

