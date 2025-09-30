Коричневый рис поможет вам защититься от деменции

Коричневый рис поможет вам защититься от деменцииДобавьте его в свой рацион
Вот как коричневый рис влияет на ваше здоровье.
Защита от воспалений. Бурый рис содержит много активных соединений, которые защищают мозг от окислительного стресса, который приводит к воспалению. Об этом сказала Мэдисон Ридер, диетолог.
Поддержание стабильного уровня сахара в крови. Как показал недавний метаанализ 15 исследований, у людей с диабетом вероятность развития деменции на 59% выше. В коричневом рисе почти в пять раз больше клетчатки, чем в белом. Она замедляет поступление глюкозы в кровоток, защищает от резких скачков уровня сахара в крови.
Снижение уровня гомоцистеина. Исследования связывают повышенный уровень этого вещества с более высоким риском снижения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера. В коричневом рисе содержатся витамин В6 и фолат, который снижают показатели гомоцистеина.
Улучшение когнитивных функций. Исследования показывают, что коричневый рис поддерживает память и другие когнитивные функции по мере старения. В рамках одной работы люди, которые ели смесь белого и коричневого риса, продемонстрировали превосходные результаты в тестах на когнитивные способности и настроение по сравнению с теми, кто ел только белый рис.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.