Коричневый рис поможет вам защититься от деменции

Вот как коричневый рис влияет на ваше здоровье.

Защита от воспалений. Бурый рис содержит много активных соединений, которые защищают мозг от окислительного стресса, который приводит к воспалению. Об этом сказала Мэдисон Ридер, диетолог.

Поддержание стабильного уровня сахара в крови. Как показал недавний метаанализ 15 исследований, у людей с диабетом вероятность развития деменции на 59% выше. В коричневом рисе почти в пять раз больше клетчатки, чем в белом. Она замедляет поступление глюкозы в кровоток, защищает от резких скачков уровня сахара в крови.