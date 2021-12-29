Коронавирус вызвал образование рубцов в почках

В ходе исследования была проанализирована почечная ткань пациентов с COVID-19. Испытуемые находились в отделении интенсивной терапии. Оказалось, что у них по сравнению с остальными присутствуют рубцы.

После этого учёные выяснили причину рубцевания - повреждения почек. Выяснилось, что у пациентов с коронавирусом происходит рубцевание органоидов почек. То есть, как отмечает учёный Джитске Янсен, вирус непосредственно вызывает повреждение клеток вне зависимости от иммунитета.