Короткие всплески активности и не только: что поможет, если у вас нет времени на тренировки в течение дня

Работайте за столом стоя или используйте коврик для ходьбы. Исследования показывают, что работа стоя может улучшить состояние сосудов ног, снизить у людей с ожирением инсулинорезистентность и уровень триглицеридов. Среди преимуществ для здоровья ходьбы выделяют улучшение сна, психического здоровья, снижение тяжести и риска развития диабета 2 типа, болезней сердца.

Превратите общение в тренировку. Подумайте о прогулке, плавании, игре в волейбол, пиклбол или теннис с друзьями.

Используйте короткие перерывы для растяжки, упражнений на осанку, силовых упражнений. Это рекомендует делать Девин Трахман, доктор физиотерапии. Выполняйте планку, приседания, подъёмы на пятки. Одно исследование показало, что всего 12 минут умеренной или интенсивной физической активности в день улучшают здоровье сердца и уровень глюкозы в крови.