Коровье молоко и другие напитки, которые освежат и дадут энергию

Газированная и настоянная вода. Главное, чтобы оба этих вариантов не содержали добавленного сахара. Настоянную же воду можно приготовить, положив в простую воду кусочки фруктов, овощей или трав для улучшения вкуса.

Обычное коровье молоко. Она даёт протеин, витамины и минералы. Выпив коровье молоко, вы приведёте в норму уровень сахара в крови, уменьшите тягу к еде. Один стакан молока содержит 30% ежедневной нормы кальция для укрепления зубов и костей.

Растительное молоко. Попробуйте соевое или миндальное. В соевом молоке много клетчатки и белка, а также оно может быть обогащено кальцием, витамином А и D. Миндальное молоко содержит мало калорий. Кроме того, в нём есть витамины D и Е.

Кофе. Он содержит вещества, защищающие от болезней сердца, рака, диабета 2 типа, нейродегенеративных заболеваний, воспаления.

Чай. Можете выбрать чёрный, зелёный или травяной. Все они обладают полезными для здоровья свойствами.

Овощной сок. Свёкла, морковь могут способствовать росту полезных бактерий в кишечнике. Это важно для пищеварения и защиты от проблем с желудком.