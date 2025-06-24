Коровье молоко и другие напитки, в которых белка больше, чем в яйце

Коровье молоко. Одна чашка такого молока даст вам 8 г белка. Молоко - это источник кальция, а некоторые бренды добавляют в него и витамин D. За счёт этого у вас улучшится здоровье костей.

Обогащённое соевое молоко. В нём примерно столько же белка, сколько в яйце, то есть 6,3 г на чашку. Кроме того, в обогащённом соевом молоке содержатся кальций, витамин D и витамин A, причём в тех же количествах, что и в коровьем молоке.

Кефир. Он содержит 8,8 г белка на чашку. Кроме того, в кефире более 60 штаммов бактерий и дрожжей, что даёт большее разнообразие полезных для здоровья микроорганизмов по сравнению с йогуртом.