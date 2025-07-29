Костный бульон и другие продукты, которые повысят уровень коллагена естественным образом

Костный бульон. Одно исследование показало, что содержание коллагена в нём может варьироваться от 17,9% до 20,4%.

Морепродукты. Коллаген содержится в коже рыб, их костях, чешуе, хрящах. Также в устрицах и креветках есть цинк, который нужен организму человека для выработки коллагена.

Птица. Больше коллагена может быть в куриных лапках, бёдрах, голенях, чем в грудке.

Субпродукты. Много коллагена содержится в говяжьем рубце, говяжьей и свиной шкурке, свиных ушах, бычьем хвосте, куриных лапках.

Молочные продукты. Они содержат незаменимые аминокислоты, которые организм может использовать для производства коллагена.

Бобовые. Это отличный источник белка, цинка, железа, которые нужны для производства коллагена.