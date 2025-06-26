Кожа головы и другие места на теле, где обычно прячутся клещи

Кожа головы и другие места на теле, где обычно прячутся клещиПроверяйте их в первую очередь
По словам доктора медицины Бобби Притт, директора Лаборатории клинической паразитологии в клинике Майо и представителя Колледжа американских патологов, быстрое обнаружение и удаление клеща может остановить развитие инфекции. В целом клещи могут прятаться по всему телу, но обычно они предпочитают тёплые места, где есть складки кожи или где одежда прижимается к коже.
По данным одного исследования, проведённого в 2020 году, из 722 оленьих клещей, которые были прикреплены к людям, большая часть из них (около 16%) обнаружена была на бедре. Затем следовали области вокруг талии, живота, паха. Среди оставшихся мест были области вдоль верхней части спины, на коже головы, икрах, голенях, вдоль плеч, под коленями, в подмышках, вдоль шеи, вокруг поясницы.
Если говорить о детях, то их чаще всего клещи кусают вокруг головы и шеи.
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