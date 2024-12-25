Кожные заболевания и не только: названы причины появления жжения в ступнях

Жжение в ступнях может быть симптомом нескольких заболеваний или состояний. Вот, например, каких.

Периферическая нейропатия. Распространённая причина этого состояния — диабет. Примерно у 50% и более людей с этим заболеванием со временем развивается какая-либо степень диабетической нейропатии. Среди других состояний, которые приводят к повреждению нервов и жжению в ступнях, — алкогольная невропатия, болезнь почек, инфекции (ВИЧ, болезнь Лайма), нехватка витаминов, побочные эффекты лекарств, воздействие токсинов, аутоиммунные заболевания, рак.

Сдавление нервов. Этому может способствовать слишком тесная или плохо подобранная обувь. Также сдавливание нервов вызывают синдром тарзального канала и неврома Мортона.