Кожные заболевания и не только: названы причины появления жжения в ступнях

Кожные заболевания и не только: названы причины появления жжения в ступняхПроверьте себя
Жжение в ступнях может быть симптомом нескольких заболеваний или состояний. Вот, например, каких.
Периферическая нейропатия. Распространённая причина этого состояния — диабет. Примерно у 50% и более людей с этим заболеванием со временем развивается какая-либо степень диабетической нейропатии. Среди других состояний, которые приводят к повреждению нервов и жжению в ступнях, — алкогольная невропатия, болезнь почек, инфекции (ВИЧ, болезнь Лайма), нехватка витаминов, побочные эффекты лекарств, воздействие токсинов, аутоиммунные заболевания, рак.
Сдавление нервов. Этому может способствовать слишком тесная или плохо подобранная обувь. Также сдавливание нервов вызывают синдром тарзального канала и неврома Мортона.
Кожные заболевания. Особенно это касается грибка стопы. Чувство жжения и зуд, шелушение кожи может вызывать псориаз. При аллергической реакции тоже возникает ощущение жжения и сыпь.
Другие причины. Такое бывает редко, но чувство жжения в ногах может быть вызвано в том числе заболеваниями головного мозга и заболеваниями периферических артерий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.