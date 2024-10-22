Кожура каштана оказалась полезна для профилактики рака

Средство для ухода за волосами. Кожура каштана — это природное средство против выпадения волос. Для этого нужно мыть их отваром.

Улучшение здоровья кожи. Кожура каштана восстанавливает, очищает кожу, предотвращает её старение.

Поддержание здоровья пищеварительной системы. В каштанах много клетчатки, а их кожура очищает кишечник.

Снижение риска возникновения рака. Всё потому, что в кожуре каштана содержатся антиоксиданты.

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