Крахмалистые овощи и другие продукты, повышающие риск развития диабета

Крахмалистые овощи и другие продукты, повышающие риск развития диабетаПостарайтесь их есть меньше
Крахмалистые овощи. В этих овощах много углеводов. К ним относятся картошка, кукуруза, зелёный горошек и зимние виды тыквы.
Красное и переработанное мясо. Одно исследование, охватившее более 63 000 взрослых китайцев, показало, что употребление красного мяса повышает вероятность развития диабета 2 типа. Причём эта связь сильнее выражена была у женщин. В красном и переработанном мясе много нитритов и нитратов. Было доказано, что они приводят к повышению инсулинорезистентности, аномальному уровню глюкозы, усилению окислительного стресса.
Обработанные фрукты. Речь идёт о тех из них, которые переработали для превращения в джемы, желе, сладкие закуски, о консервированных в сладком сиропе фруктах. В сухофруктах тоже иногда содержится добавленный сахар.
Белый рис. По сравнению с коричневым рисом в нём меньше клетчатки, полифенолов и других витаминов и минералов. Ещё у этого риса высокий гликемический индекс.
Газировка. Употребление сладких напитков (включая соки с добавлением сахара, фруктовые напитки, спортивные напитки, ароматизированные кофейные напитки, подслащённый чай, энергетики) значительно повышает риск развития диабета 2 типа. Согласно одному исследованию, каждая порция сладкого напитка в день увеличивает этот риск на 18%.
Солёные закуски. Они могут повышать кровяное давление, что увеличивает риск развития других проблем со здоровьем. В частности, сердечного приступа, инсульта, заболеваний почек.
Панированная рыба. Многие виды рыбы (лосось, тунец и скумбрия) содержат много полезных для сердца жиров. Однако панированная и жареная рыба может повысить уровень сахара в крови, негативно повлиять на уровень холестерина. В ходе одного исследования выяснилось, что жареная рыба связана с повышенным риском возникновения диабета 2 типа.
Приправы и заправки для салатов. Кетчуп, майонез, соус барбекю и различные заправки для салатов часто содержат много добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров.
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