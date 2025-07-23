Крахмалистые овощи и другие продукты, повышающие риск развития диабета

Крахмалистые овощи. В этих овощах много углеводов. К ним относятся картошка, кукуруза, зелёный горошек и зимние виды тыквы.

Красное и переработанное мясо. Одно исследование, охватившее более 63 000 взрослых китайцев, показало, что употребление красного мяса повышает вероятность развития диабета 2 типа. Причём эта связь сильнее выражена была у женщин. В красном и переработанном мясе много нитритов и нитратов. Было доказано, что они приводят к повышению инсулинорезистентности, аномальному уровню глюкозы, усилению окислительного стресса.

Обработанные фрукты. Речь идёт о тех из них, которые переработали для превращения в джемы, желе, сладкие закуски, о консервированных в сладком сиропе фруктах. В сухофруктах тоже иногда содержится добавленный сахар.

Белый рис. По сравнению с коричневым рисом в нём меньше клетчатки, полифенолов и других витаминов и минералов. Ещё у этого риса высокий гликемический индекс.