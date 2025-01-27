Красное мясо и другие продукты, которые нельзя есть перед сном

Вот что лучше всего исключить из вечернего меню, чтобы не было проблем со сном.

Красное мясо. Его организму трудно переварить, особенно если оно готовится на жире. Лучше съесть тушёное или отварное мясо птицы.

Солёные закуски. Соль задерживает воду в организме. Поэтому вместо чипсов или солёных палочек выбирайте какие-то лёгкие закуски без соли.

Сладости. Откажитесь от сладких продуктов и от фруктов вечером.