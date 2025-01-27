Красное мясо и другие продукты, которые нельзя есть перед сном

Красное мясо и другие продукты, которые нельзя есть перед сномВозьмите это себе на заметку
Вот что лучше всего исключить из вечернего меню, чтобы не было проблем со сном.
Красное мясо. Его организму трудно переварить, особенно если оно готовится на жире. Лучше съесть тушёное или отварное мясо птицы.
Солёные закуски. Соль задерживает воду в организме. Поэтому вместо чипсов или солёных палочек выбирайте какие-то лёгкие закуски без соли.
Сладости. Откажитесь от сладких продуктов и от фруктов вечером.
Белый хлеб и макароны. Такие продукты, приготовленные из белой муки, не насыщают. Лучше попробуйте цельнозерновые альтернативы.
Острая еда. Острые приправы слишком сильно нагружают пищеварительную систему. Выбирайте вместо этого более мягкие специи и травы.
Напитки. Перед сном не рекомендуется пить кофе, крепкий чай, газировку алкоголь. Замените их травяными чаями: настоем ромашки, корицы, куркумы.
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