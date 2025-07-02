Красное мясо и другие продукты, в которых много витамина В12

Моллюски. 85 г лобстера - это 1,22 мкг витамина В12. Моллюски, омары, мидии - отличные источники белка.

Субпродукты. На порцию в 85 г приходится 60 мкг витамина В12. Больше всего этого витамина в печени.

Пищевые дрожжи. 16 г таких дрожжей дадут вам 24 мкг витамина В12.

Растительное молоко. Часто его обогащают витамином В12. На 240 мл приходится 3 мкг этого вещества.

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