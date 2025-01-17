Красное мясо оказалось связано с деменцией и ухудшением работы мозга

В новое исследование были включены 133 771 человек. Их средний возраст составлял 49 лет, при этом у 11 173 участников деменцию диагностировали в течение 43 лет. Данные все взяты были из Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-Up Study (HPFS).

Стандартная порция красного мяса — 85 г. По размеру это примерно как кусок мыла. Те, кто в среднем съедал четверть или больше порции обработанного красного мяса в день (примерно два ломтика бекона, полтора ломтика колбасы или хот-дог), по сравнению с теми, кто потреблял минимальное количество этого мяса (менее 1/10 порции в сутки), имели на 13% выше риск развития деменции. Это всё с поправкой на многочисленные клинические, демографические факторы и факторы образа жизни.