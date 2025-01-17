Красное мясо оказалось связано с деменцией и ухудшением работы мозга

Красное мясо оказалось связано с деменцией и ухудшением работы мозгаЭто продемонстрировало новое исследование
В новое исследование были включены 133 771 человек. Их средний возраст составлял 49 лет, при этом у 11 173 участников деменцию диагностировали в течение 43 лет. Данные все взяты были из Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-Up Study (HPFS).
Стандартная порция красного мяса — 85 г. По размеру это примерно как кусок мыла. Те, кто в среднем съедал четверть или больше порции обработанного красного мяса в день (примерно два ломтика бекона, полтора ломтика колбасы или хот-дог), по сравнению с теми, кто потреблял минимальное количество этого мяса (менее 1/10 порции в сутки), имели на 13% выше риск развития деменции. Это всё с поправкой на многочисленные клинические, демографические факторы и факторы образа жизни.
Также выяснилось, что показатели объективной когнитивной функции были хуже среди тех, кто потреблял больше обработанного мяса. Старение мозга у них ускорялось на примерно 1,6 года с каждой средней ежедневной порцией.
Выше риск субъективного снижения когнитивных способностей был у тех, кто ел обработанное и необработанное красное мясо. Например, говядину, свинину, гамбургеры. Этот риск увеличился на 14% у тех, кто съедал четверть порции обработанного мяса или больше в день, по сравнению с группой с минимальным потреблением этого мяса. На 16% эта вероятность была выше у людей, которые съедали одну или больше порций необработанного мяса в сутки, по сравнению с теми, кто употреблял менее половины порции.
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