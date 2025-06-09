Красочные продукты питания помогут вам избавиться от воспаления

Если вы хотите начать следовать противовоспалительной диете, то первым делом постарайтесь включить в рацион красочную пищу. Вот как это поможет.

В ярких продуктах много фитонутриентов. Антоцианы отвечают за красные, розовые, синие и фиолетовые оттенки овощей и фруктов. Они обладают также мощными противовоспалительными свойствами. Например, сине-фиолетовый оттенок черники связан с антоцианами, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от повреждений, как говорит Мелисса Йегер, сертифицированный диетолог. Ещё одна группа фитонутриентов - это каротиноиды. Их можно получить из жёлтых и оранжевых фруктов и овощей, листовой зелени.

Вы будете есть больше овощей и фруктов. Научные работы демонстрируют связь между более высоким потреблением овощей и фруктов и более низким риском возникновения воспалительных хронических заболеваний: метаболического синдрома, диабета 2 типа, остеопороза, нейродегенерации, рака.