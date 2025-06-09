Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 июня 2025, 00:45
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Красочные продукты питания помогут вам избавиться от воспаления

Об этом сказали диетологи
Джули Пейс, эксперт по питанию, отмечает, что противовоспалительная диета фокусируется на красочных, богатых питательными веществами продуктах. Они включают фрукты и овощи, полезные жиры, травы и специи.
Красочные продукты питания помогут вам избавиться от воспаления
© Sleek Technique

Если вы хотите начать следовать противовоспалительной диете, то первым делом постарайтесь включить в рацион красочную пищу. Вот как это поможет.

В ярких продуктах много фитонутриентов. Антоцианы отвечают за красные, розовые, синие и фиолетовые оттенки овощей и фруктов. Они обладают также мощными противовоспалительными свойствами. Например, сине-фиолетовый оттенок черники связан с антоцианами, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от повреждений, как говорит Мелисса Йегер, сертифицированный диетолог. Ещё одна группа фитонутриентов - это каротиноиды. Их можно получить из жёлтых и оранжевых фруктов и овощей, листовой зелени.

Вы будете есть больше овощей и фруктов. Научные работы демонстрируют связь между более высоким потреблением овощей и фруктов и более низким риском возникновения воспалительных хронических заболеваний: метаболического синдрома, диабета 2 типа, остеопороза, нейродегенерации, рака.

Красочные продукты питания помогут вам избавиться от воспаления
© Recipe photo: Sonia Bozzo. EatingWell design

Улучшится здоровье кишечника. В овощах и фруктах много клетчатки, которая важна для поддержания здорового микробиома кишечника.

Вы получите много микроэлементов. В борьбе с воспалением главную роль играют различные витамины и минералы. К ним относятся в том числе витамины A, D, C, E, B6, цинк, железо, медь, селен, магний.

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