Крекеры, приправы и другие неожиданные продукты, в которых много сахара

Крекеры, приправы и другие неожиданные продукты, в которых много сахараПостарайтесь найти им альтернативы
Приправы. В них часто содержится много соли, жира и сахара. Особенно много скрытого сахара в кетчупе и соусе барбекю, говорит Крис Хениган, магистр наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог из Simple Start Nutrition.
Крекеры. В одной порции Wheat Thins содержится 4 г добавленного сахара. Лучше вместо них попробовать Almond Nut Thins.
Овсянка. Большинство упакованных хлопьев перегружены сахаром. В одном маленьком пакетике может быть до 12 г добавленного сахара. Это может свести на нет полезные для кишечника преимущества такой каши.
Ванильное миндальное или другое ароматизированное растительное молоко. Во многих таких сортах много добавленного сахара. Старайтесь поэтому выбирать несладкое миндальное или растительное молоко.
Сухофрукты. Во многих таких продуктах слишком много сахара. Попробуйте вместо них сушёные яблочные кольца или абрикосы.
Электролитный порошок Liquid IV. Он содержит 11 г добавленного сахара на пакетик. Это примерно 22% дневной нормы. Лучше пейте простую воду или ищите порошки других брендов.
Батончики мюсли. Во многих таких батончиках слишком много добавленного сахара в виде мёда, сиропа из коричневого риса, кукурузного сиропа или собственно сахара.
Цельнозерновые хлопья. Выбирайте варианты, в которых будет менее 5 г добавленного сахара.
Заправки для салатов в бутылках. Лучше приготовьте заправку дома.
Сушёная клюква. Её часто обмакивают с сахар, чтобы компенсировать кислый вкус.
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