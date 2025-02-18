Крекеры, приправы и другие неожиданные продукты, в которых много сахара

Приправы. В них часто содержится много соли, жира и сахара. Особенно много скрытого сахара в кетчупе и соусе барбекю, говорит Крис Хениган, магистр наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог из Simple Start Nutrition.

Крекеры. В одной порции Wheat Thins содержится 4 г добавленного сахара. Лучше вместо них попробовать Almond Nut Thins.

Овсянка. Большинство упакованных хлопьев перегружены сахаром. В одном маленьком пакетике может быть до 12 г добавленного сахара. Это может свести на нет полезные для кишечника преимущества такой каши.

Ванильное миндальное или другое ароматизированное растительное молоко. Во многих таких сортах много добавленного сахара. Старайтесь поэтому выбирать несладкое миндальное или растительное молоко.

Сухофрукты. Во многих таких продуктах слишком много сахара. Попробуйте вместо них сушёные яблочные кольца или абрикосы.