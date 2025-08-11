Крепкий сон и не только: эти вещи после 50 лет продлят вам жизнь

Приоритет качественного белка в каждом приёме пищи. Включайте в каждый приём пищи 25–30 г высококачественного животного белка (110–150 г). Так вы будете стимулировать синтез мышечного белка, поддерживать метаболизм, сохранять силу и подвижность. Отличные источники - это говядина травяного откорма, морепродукты, органическая курица, гуманно выращенная индейка, свинина.

Ограничение потребления ультраобработанных продуктов. Они могут усилить воспаление и другие возрастные проблемы. В том числе артрит, болезни сердца, ухудшение когнитивных способностей (работы мозга). Храните в холодильнике и морозильнике больше цельных продуктов (в том числе свежие овощи, фрукты и нежирные белки).

Потребление жирных кислот омега-3. Стэйси Гулбин, магистр наук, магистр педагогических наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог и автор статей о здоровье, отмечает, что омега-3 играют жизненно важную роль для здоровья мозга и снижения воспаления в организме в целом. Это защищает сердце. Большинству из нас нужно ежедневно потреблять не менее 1000 мг омега-3.

Готовка дома. Так вы полностью сможете контролировать все ингредиенты.