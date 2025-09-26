Крестоцветные овощи и ещё девять продуктов, которые вызывают вздутие живота

Крестоцветные овощи и ещё девять продуктов, которые вызывают вздутие животаПостарайтесь их есть меньше
Крестоцветные овощи. Брокколи, белокочанная капуста содержат сахар раффинозу, который может вызвать вздутие живота. Лучше вместо них выбирайте сельдерей, болгарский перец, цуккини.
Яблоки. В их состав входят фруктоза и сорбит, которые плохо усваиваются и могут привести к вздутию. Попробуйте вместо них бананы.
Молочные продукты. В сыре и молоке есть лактоза, которая не всегда легко расщепляется в пищеварительном тракте. Это приводит к газообразованию и вздутию живота.
Фасоль. Она содержит углеводы и клетчатку, которые тяжело усваиваются организмом.
Газированные напитки. Часто употребление таких напитков приводит к заглатыванию воздуха, что может вызвать газообразование и вздутие живота.
Сахарные спирты. Это ксилит, сорбит и маннит. Они часто используются как заменители сахара, содержатся в ягодах и кукурузе. Также эти подсластители плохо усваиваются.
Лук и чеснок. Они богаты фруктанами, то есть растворимыми волокнами, которые трудно перевариваются и часто вызывают вздутие живота.
Арбуз. Он содержит много фруктозы, что и может привести к вздутию живота.
Глютен. Люди с целиакией или непереносимостью глютена могут столкнуться с проблемами с пищеварением при употреблении продуктов с глютеном.
Солёная пища. Такие продукты приводят к задержке воды в организме, что может вызвать вздутие живота.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.