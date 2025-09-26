Крестоцветные овощи и ещё девять продуктов, которые вызывают вздутие живота

Крестоцветные овощи. Брокколи, белокочанная капуста содержат сахар раффинозу, который может вызвать вздутие живота. Лучше вместо них выбирайте сельдерей, болгарский перец, цуккини.

Яблоки. В их состав входят фруктоза и сорбит, которые плохо усваиваются и могут привести к вздутию. Попробуйте вместо них бананы.

Молочные продукты. В сыре и молоке есть лактоза, которая не всегда легко расщепляется в пищеварительном тракте. Это приводит к газообразованию и вздутию живота.

Фасоль. Она содержит углеводы и клетчатку, которые тяжело усваиваются организмом.

Газированные напитки. Часто употребление таких напитков приводит к заглатыванию воздуха, что может вызвать газообразование и вздутие живота.