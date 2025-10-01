Кудрявая капуста даст вам больше кальция и витамина С, а шпинат — больше витаминов А, В9 и К

На чашку сырой кудрявой капусты приходится 82 мкг витамина К, а на такое же количество шпината - 145 мкг этого витамина. Он жизненно важен для свёртываемости крови либо замедления кровотока при травме, помогает в заживлении ран.

Витамина А в кудрявой капусте 1010 МЕ на чашку, а в шпинате - 2810 МЕ. Этот витамин поддерживает здоровье глаз, иммунную функцию.

Фолат (витамин В9) особенно важен во время беременности. Его в чашке сырой кудрявой капусты содержится 13 мкг, а в чашке шпината - 58,2 мкг.