Кудрявая капуста даст вам больше кальция и витамина С, а шпинат — больше витаминов А, В9 и К

Кудрявая капуста даст вам больше кальция и витамина С, а шпинат — больше витаминов А, В9 и КОб этом сказала диетолог
На чашку сырой кудрявой капусты приходится 82 мкг витамина К, а на такое же количество шпината - 145 мкг этого витамина. Он жизненно важен для свёртываемости крови либо замедления кровотока при травме, помогает в заживлении ран.
Витамина А в кудрявой капусте 1010 МЕ на чашку, а в шпинате - 2810 МЕ. Этот витамин поддерживает здоровье глаз, иммунную функцию.
Фолат (витамин В9) особенно важен во время беременности. Его в чашке сырой кудрявой капусты содержится 13 мкг, а в чашке шпината - 58,2 мкг.
Витамин С нужен для защиты клеток от повреждений и поддержания иммунитета. На одну чашку сырой капусты кейл приходится 20 мг этого витамина, а на такое же количество шпината - 8,5 мг.
Кальций улучшает здоровье костей, зубов, нервной системы, мышц. Из чашки сырой кудрявой капусты вы получите 53 мг этого вещества, а из такого же количества шпината - 30 мг.
Одна чашку кудрявой капусты в сыром виде содержит 0,9 г клетчатки, а чашка сырого шпината - 0,7 г этого вещества.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.