Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 октября 2025, 18:45
1 мин.

Кудрявая капуста даст вам больше кальция и витамина С, а шпинат — больше витаминов А, В9 и К

Об этом сказала диетолог
Иногда кудрявая капуста нам кажется слишком жёсткой, а шпинат - слишком пресным. Тем не менее оба этих продукта полезны для здоровья. Вот какими преимуществами они могут похвастаться.
Кудрявая капуста даст вам больше кальция и витамина С, а шпинат — больше витаминов А, В9 и К
© University of Maryland Extension

На чашку сырой кудрявой капусты приходится 82 мкг витамина К, а на такое же количество шпината - 145 мкг этого витамина. Он жизненно важен для свёртываемости крови либо замедления кровотока при травме, помогает в заживлении ран.

Витамина А в кудрявой капусте 1010 МЕ на чашку, а в шпинате - 2810 МЕ. Этот витамин поддерживает здоровье глаз, иммунную функцию.

Фолат (витамин В9) особенно важен во время беременности. Его в чашке сырой кудрявой капусты содержится 13 мкг, а в чашке шпината - 58,2 мкг.

Кудрявая капуста даст вам больше кальция и витамина С, а шпинат — больше витаминов А, В9 и К
© Photo Illustration by Amelia Manley for Verywell Health; Getty Images

Витамин С нужен для защиты клеток от повреждений и поддержания иммунитета. На одну чашку сырой капусты кейл приходится 20 мг этого витамина, а на такое же количество шпината - 8,5 мг.

Кальций улучшает здоровье костей, зубов, нервной системы, мышц. Из чашки сырой кудрявой капусты вы получите 53 мг этого вещества, а из такого же количества шпината - 30 мг.

Одна чашку кудрявой капусты в сыром виде содержит 0,9 г клетчатки, а чашка сырого шпината - 0,7 г этого вещества.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.