Кудрявая капуста станет полезнее для здоровья при сочетании с заправками на основе масла

В рамках нового исследования специалисты решили узнать, может ли приготовление кудрявой капусты или добавление к ней специальных заправок/соусов облегчить усвоение организмом каротиноидов. Эти питательные вещества в составе капусты кале связаны с улучшением зрения, укреплением иммунной системы, снижением риска развития диабета, болезней сердца, некоторых видов рака.

Учёные протестировали сырую, варёную, сырую или приготовленную с заправкой/соусом и приготовленную в соусе кудрявую капусту.