Кукурузный сироп, сок и не только: как распознать добавленный сахар в составе продуктов

Добавленные сахара могут иметь десятки названий. Ищите такие слова, как «кукурузный сироп», «сок», «мёд», «агава», «рисовый сироп», а также те, что оканчиваются на «-оза» (глюкоза, сахароза и пр.).

Если вы в начале списка ингредиентов видите добавленный сахар, то это значит, что его в продукте больше, чем других ингредиентов, говорит Нургуль Фицджеральд, доктор философии, магистр наук, сертифицированный диетолог, доцент кафедры диетологии в Ратгерском университете.

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