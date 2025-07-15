Кунжут поможет вам контролировать уровень сахара в крови при диабете

В новое исследование эксперты включили 13 научных работ с участием 731 взрослого человека с диабетом. Большинство участников страдали диабетом 2 типа. Также это исследование проводилось в нескольких странах, в том числе в Иране, Индии, Бразилии, Пакистане.

Участники получали кунжут в дозах от 200 до 60 000 мг в сутки. Эксперимент длился от 6 до 12 недель. Учёные измеряли такие показатели, как уровень холестерина, сахара в крови, антиоксидантную активность, массу тела, маркеры воспаления. Для этого использовалась система GRADE.