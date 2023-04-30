Купили зелёный банан? Вот четыре способа, которые ускорят его созревание

Чтобы ускорить созревание банана, делайте следующие несколько вещей.

Храните бананы рядом с фруктами, содержащими много этилена. За счёт этого вещества можно как раз ускорить процесс созревания бананов. К продуктам, в которых много этилена, можно отнести яблоки, помидоры, авокадо, дыни. Причём достаточно будет одного-двух плодов.

Используйте бумажный пакет. Это один из самых простых способов дать созреть фруктам. Нужно всего лишь их положить в бумажный пакет на подогретую стойку. Также для ускорения процесса можете в пакет положить и другой созревший фрукт: банан, грушу или яблоко.