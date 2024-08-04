Курага оказалась полезна для снижения кровяного давления

Чтобы снизить артериальное давление, нужно сократить потребление соли или уменьшить её воздействие на организм. Для этого нужно есть продукты, содержащие много калия.

Большое количество калия содержится в кураге. Это около 1,2 г на 100 г этого продукта. Известно также, что сушёный абрикос благотворно воздействует на здоровье сердца, глаз, иммунитет, снижает вероятность развития сахарного диабета.

Способствуют уменьшению показателей кровяного давления и другие продукты. Это бананы, ягоды, свёкла, тёмный шоколад, киви, арбуз, овёс, зелёные листовые овощи, ферментированные продукты, чеснок, чечевица, йогурт, гранат, орехи, цитрусовые, рыба, томатный экстракт.

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