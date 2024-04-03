Курение электронных сигарет связали с более высоким риском возникновения сердечной недостаточности

Курение электронных сигарет связали с более высоким риском возникновения сердечной недостаточностиРезультаты этого исследования представят на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов
Для проведения нового исследования учёные использовали данные опросов и электронные медицинские записи All of Us (крупное национальное исследование среди взрослых в США). Всего была проанализирована информация о 175 667 участниках (средний возраст — 52 года, 60,5% - женщины), из которых у 3242 человек развилась сердечная недостаточность в течение 45 месяцев.
Выяснилось, что у людей, которые когда-либо курили электронные сигареты, вероятность развития сердечной недостаточности была на 19% выше, чем у тех, кто никогда не пользовался вейпом. При расчёте этой разницы учитывались демографические и социально-экономические факторы, другие факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, употребление в прошлом и в настоящем других веществ (включая алкоголь, табачные изделия).
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