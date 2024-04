Курение электронных сигарет связали с более высоким риском возникновения сердечной недостаточности

Для проведения нового исследования учёные использовали данные опросов и электронные медицинские записи All of Us (крупное национальное исследование среди взрослых в США). Всего была проанализирована информация о 175 667 участниках (средний возраст — 52 года, 60,5% - женщины), из которых у 3242 человек развилась сердечная недостаточность в течение 45 месяцев.