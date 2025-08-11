Курение оказалось связано с диабетом

По итогам анализа эксперты не обнаружили значимой связи между употреблением алкоголя и диабетом. То же самое касалось групп, которые одновременно курили и пили спиртное.

Однако выяснилось, что у тех, кто курил или курит в настоящее время, вероятность развития диабета на 36% выше, чем у тех, кто никогда не курил. У людей, которые курили много, этот риск был более чем в два раза выше, чем у тех, кто курил мало или умеренно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.