Курение оказалось связано с инсультом у молодых людей

Всего в анализ вошли 546 молодых пациентов с КИИ, а также контрольная группа. Была обнаружена значительная разница между пациентами и контрольными группами с точки зрения наличия низкого уровня образования, гипертонии, ожирения, нехватки физической активности, курения, злоупотребления алкоголем.

Во всей когорте после корректировки результатов была связь между курением и КИИ у молодых людей (коэффициент шансов 2,39). При этом более сильные ассоциации наблюдались у мужчин (коэффициент шансов 3,34). Самой значительной связь была в возрастной группе 45−49 лет (коэффициент шансов 3,77). Также сильнее всего связь между КИИ и курением была у тех, кто курил более 20 лет (коэффициент шансов 4,30), особенно у мужчин, которым было 45−49 лет.

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