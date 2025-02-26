Курение оказалось связано с инсультом у молодых людей

Курение оказалось связано с инсультом у молодых людейЭто недавно обнаружили учёные
Филлип Фердинанд, бакалавр хирургии и бакалавр гуманитарных наук из университетских больниц North Midlands NHS Trust в Соединенном Королевстве, вместе с коллегами проспективно набирал пациентов в возрасте от 18 до 49 лет с криптогенным ишемическим инсультом (КИИ) в течение двух недель с момента появления у них симптомов. Информацию об этих людях эксперты брали из 19 европейских центров по борьбе с инсультом. Учёные хотели определить связь между курением и КИИ у молодёжи.
Всего в анализ вошли 546 молодых пациентов с КИИ, а также контрольная группа. Была обнаружена значительная разница между пациентами и контрольными группами с точки зрения наличия низкого уровня образования, гипертонии, ожирения, нехватки физической активности, курения, злоупотребления алкоголем.
Во всей когорте после корректировки результатов была связь между курением и КИИ у молодых людей (коэффициент шансов 2,39). При этом более сильные ассоциации наблюдались у мужчин (коэффициент шансов 3,34). Самой значительной связь была в возрастной группе 45−49 лет (коэффициент шансов 3,77). Также сильнее всего связь между КИИ и курением была у тех, кто курил более 20 лет (коэффициент шансов 4,30), особенно у мужчин, которым было 45−49 лет.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.