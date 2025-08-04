Куриная грудка и не только: эти продукты помогут избавиться от жира за 4 недели

Постная говядина. На 85 г этого мяса приходится 22-26 г белка. Вы получите также железо, витамин В12. Эти вещества способствуют восстановлению мышц и энергетическому обмену.

Куриная грудка. Из 85 г такой грудки можно получить примерно 26 г белка. Это поможет сжечь жир без лишних калорий.

Тунец или лосось. 85 г рыбы содержат около 20-25 г белка. Кроме того, в ней много омега-3 (особенно в лососе).

Яйца. 6 г белка приходится на одно яйцо и 3,5 - на яичный белок.