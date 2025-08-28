Куриная грудка и не только: эти высокобелковые продукты помогут вам нарастить мышцы

Куриная грудка. Это постное и универсальное мясо, в котором много белка.

Яйца. В них содержатся высококачественный белок и лейцин - основная аминокислота для синтеза мышечного белка.

Греческий йогурт. Белка в нём больше, чем в обычном йогурте, а также он полезен для костей. Выбирайте простой обезжиренный йогурт.

Лосось. Это отличный источник белка и омега-3 жирные кислоты. Последние способствуют восстановлению мышц.

Постная говядина. В ней есть белок, железо и креатин, которые увеличивают силу.

Тунец. Удобный и нежирный источник белка.