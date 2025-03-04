Куркума и куркумин: в чём между ними разница

Опубликовано 04 марта 2025, 06:001 мин.
Куркума и куркумин: в чём между ними разницаЭто не одно и то же
Куркума представляет собой пряность, растущую в природе в юго-восточной Азии. На протяжении столетий её использовали в медицине и индийской кухне. Основное соединение в куркуме — это куркумин. Он помогает уменьшить воспаление, улучшает состояние при артрите, язвенном колите, метаболическом синдроме.
В куркуме содержится большое количество разных соединений. Наиболее распространённое из них — куркумин. Всего в куркуме — около 2−9% куркумина.
Производители извлекают из куркумы куркумин и продают его в качестве пищевой добавки.
Существует множество видов добавок с куркумой. Их эффективность тоже может быть различной. Иногда туда добавляются дополнительные вещества, которые помогают организму лучше усваивать пищевую добавку или уменьшают побочные эффекты. К примеру, это пиперин или жирные кислоты.