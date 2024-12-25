Куркума оказалась лучшей специей для снятия стресса

Опубликовано 25 декабря 2024, 17:151 мин.
Куркума оказалась лучшей специей для снятия стрессаЭто подчеркнула диетолог
Одно из преимуществ для здоровья куркумы — это снятие стресса. И связано это с тем, что в этой специи содержится куркумин.
Научно доказано, что куркумин в куркуме уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждения. Это может играть главную роль в управлении стрессом и регулировании настроения.
Куркумин использовался с древних времён как средство для облегчения тревоги и депрессии. При этом зачастую депрессия и воспаление возникают одновременно.
По словам Миранды Галати, зарегистрированного диетолога и основательницы Real Life Nutritionist, воспаление и окислительный стресс могут ухудшить настроение и увеличить риск возникновения депрессии или тревожности. При этом куркумин отличается противовоспалительным и антиоксидантным действием.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова