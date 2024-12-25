Куркума оказалась лучшей специей для снятия стресса

Научно доказано, что куркумин в куркуме уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждения. Это может играть главную роль в управлении стрессом и регулировании настроения.

Куркумин использовался с древних времён как средство для облегчения тревоги и депрессии. При этом зачастую депрессия и воспаление возникают одновременно.