Куркуму назвали лучшей специей для защиты от рака

И есть несколько причин, почему это так

Когда речь идёт о здоровом питании, нельзя недооценивать важность небольших изменений. Например, вы можете добавлять в любимые блюда и напитки куркуму, которая снижает риск развития онкологии. Это подтверждают и научные исследования.