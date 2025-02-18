Куркуму назвали лучшей специей при метаболическом синдроме

Научно доказано, что куркума защищает от множества заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера, депрессию, артрит.

Часто метаболический синдром связан с высоким уровнем воспаления в организме, отмечает Карли Харт, зарегистрированный диетолог из Монтаны. Благодаря добавлению куркумы в рацион вы можете уменьшить воспаление, поддерживая общее состояние здоровья. Всё потому, что в этой специи содержится куркумин. Он настолько эффективен, что метаанализ 13 работ показал: это вещество улучшает такие маркеры метаболического синдрома, как окружность талии, холестерин ЛПВП, уровень сахара в крови натощак диастолическое артериальное давление и др.