Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2025, 12:00
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Куркуму назвали лучшей специей при метаболическом синдроме

Она обладает противовоспалительными свойствами
Метаболический синдром представляет собой группу заболеваний. В неё входят высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень полезного холестерина, повышенный уровень триглицеридов, избыток жира на животе. Обычно диагностируют этот синдром при комбинации трёх и более симптомов из перечисленных.
Куркуму назвали лучшей специей при метаболическом синдроме
© Health

Научно доказано, что куркума защищает от множества заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера, депрессию, артрит.

Часто метаболический синдром связан с высоким уровнем воспаления в организме, отмечает Карли Харт, зарегистрированный диетолог из Монтаны. Благодаря добавлению куркумы в рацион вы можете уменьшить воспаление, поддерживая общее состояние здоровья. Всё потому, что в этой специи содержится куркумин. Он настолько эффективен, что метаанализ 13 работ показал: это вещество улучшает такие маркеры метаболического синдрома, как окружность талии, холестерин ЛПВП, уровень сахара в крови натощак диастолическое артериальное давление и др.

Куркуму назвали лучшей специей при метаболическом синдроме
© Photo: Recipe photo: Robby Lozano. EatingWell design

Вы можете добавить куркуму в следующие блюда: карри, Wellness Shot, латте, жареные овощи, яичница. Также можно посыпать этой специей закуски.

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