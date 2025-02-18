Куркуму назвали лучшей специей при метаболическом синдроме

Куркуму назвали лучшей специей при метаболическом синдромеОна обладает противовоспалительными свойствами
Научно доказано, что куркума защищает от множества заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера, депрессию, артрит.
Часто метаболический синдром связан с высоким уровнем воспаления в организме, отмечает Карли Харт, зарегистрированный диетолог из Монтаны. Благодаря добавлению куркумы в рацион вы можете уменьшить воспаление, поддерживая общее состояние здоровья. Всё потому, что в этой специи содержится куркумин. Он настолько эффективен, что метаанализ 13 работ показал: это вещество улучшает такие маркеры метаболического синдрома, как окружность талии, холестерин ЛПВП, уровень сахара в крови натощак диастолическое артериальное давление и др.
Вы можете добавить куркуму в следующие блюда: карри, Wellness Shot, латте, жареные овощи, яичница. Также можно посыпать этой специей закуски.
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