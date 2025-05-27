Куркуму назвали лучшей травой для избавления от жира на животе

Висцеральный жир (или жир на животе) находится глубоко в брюшной полости. Он окружает печень и кишечник, говорит диетолог Кэролайн Томасон. Слишком большое же количество такого жира может повысить риск возникновения хронических заболеваний.

Токунбо Аканде, доктор медицины, интегративный врач из Миннесоты, предупреждает: избыток висцерального жира способствует воспалению и гормональным нарушениям. Этот жир производит цитокины, которые вызывают воспаление, связанное с болезнями сердца и диабетом.