Лагерное пиво оказалось полезно для здоровья мужчин

Лагерное пиво оказалось полезно для здоровья мужчинЭто недавно выяснили учёные из США
Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показало, что лагерное пиво благотворно влияет на мужской организм. В частности, те, кто выпивал по одному алкогольному или безалкогольному напитку в день, имели более разнообразный набор бактерий в кишечнике. Всё это может снизить вероятность развития некоторых заболеваний.
Всё дело в том, что в состав пива входят полифенолы и особые микроорганизмы, которые образуются в результате брожения. Эти вещества способны сделать состав микробов в кишечнике человека более разнообразным.
В эксперименте Аны Фарии и её коллег участвовали 19 здоровых мужчин. Все они были были разделены на две группы, которые в течение месяца пили вечером 11 жидких унций (30 мл) алкогольного либо безалкогольного лагера. В итоге оказалось, что состояние кишечника к концу исследования у них улучшилось.
Эксперты также отмечают, что наиболее безопасным для здоровья будет безалкогольный вариант напитка.
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