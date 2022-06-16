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Лагерное пиво оказалось полезно для здоровья мужчин

Это недавно выяснили учёные из США
Как и вино, пиво может в умеренных дозах укрепить здоровье. К такому выводу пришла Ана Фариа с коллегами в ходе нового исследования, опубликованного в Journal of Agricultural and Food Chemistry Американского химического общества.
Лагерное пиво оказалось полезно для здоровья мужчин

Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показало, что лагерное пиво благотворно влияет на мужской организм. В частности, те, кто выпивал по одному алкогольному или безалкогольному напитку в день, имели более разнообразный набор бактерий в кишечнике. Всё это может снизить вероятность развития некоторых заболеваний.

Лагерное пиво оказалось полезно для здоровья мужчин

Всё дело в том, что в состав пива входят полифенолы и особые микроорганизмы, которые образуются в результате брожения. Эти вещества способны сделать состав микробов в кишечнике человека более разнообразным.

В эксперименте Аны Фарии и её коллег участвовали 19 здоровых мужчин. Все они были были разделены на две группы, которые в течение месяца пили вечером 11 жидких унций (30 мл) алкогольного либо безалкогольного лагера. В итоге оказалось, что состояние кишечника к концу исследования у них улучшилось.

Эксперты также отмечают, что наиболее безопасным для здоровья будет безалкогольный вариант напитка.

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