Ледяные ожоги тоже бывают. И вот чем они отличаются от обморожения

Когда человек получает холодный ожог, в клетках кожи на месте травмы замерзает вода. При помощи этих кристалликов льда кожа и повреждается. Также в месте ожога ухудшается приток крови и количество получаемого кислорода, сужаются сосуды.

Поражённый участок кожи, как и при других ожогах, при ледяном меняет цвет. Причём он может быть белым, красным или желтовато-серым. Из других симптомов подобных ожогов выделяют боль, онемение, покалывание, появление волдыря.

Кроме того, существует небольшая разница между обморожением и ледяным ожогом. Дело в том, что чаще всего обморожение происходит из-за контакта с низкой температурой в сочетании с ветром. При обморожении возникают глубокие повреждения, оно затрагивает довольно большую область тела (обычно - уши, пальцы), иногда в этом случае может даже потребоваться ампутация.

Ледяной ожог поражает небольшой участок тела. Возникает такой ожог при прямом контакте человека с холодными объектами либо со льдом, а повреждения в целом образуются не такие значительные. Поэтому и вылечить его проще.