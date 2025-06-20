Лекарства для желудка и не только: с какими медицинскими препаратами взаимодействует куркума

Антикоагулянты/антиагрегантные препараты. Согласно обзору Pharmaceuticals за 2024 год, куркумин обладает мягкими антикоагулянтными свойствами, за счёт чего он снижает способность организма к свёртыванию крови. Сочетание добавок куркумы с разжижающими кровь препаратами (аспирин, варфарин, клопидогрель) может повысить риск кровотечения или образования синяков.

Лекарства для желудочно-кишечного тракта. Добавки куркумы могут повышать уровень желудочной кислоты. Это будет мешать антацидным препаратам, таким как циметидин, фамотидин (Pepcid) и омепразол (Prilosec).