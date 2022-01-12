Лекарства от давления и сердечной недостаточности способны повредить почки

В ходе исследования выяснилось, что за повреждение почек отвечают ренин-продуцирующие клетки. Ренин же является гормоном, который регулирует давление. Подобные клетки действуют так, что в итоге кровь оказывается не способна течь через почки нужным образом.

Также было обнаружено, что приём препаратов, подавляющих ренин-ангиотензиновую систему, оказывает тот же эффект. И у людей, и у лабораторных мышей при длительном приёме таких препаратов сосуды почек затвердевали. Это приводило к повреждениям почек.