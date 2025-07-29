Лекарства от диабета и не только: какие медикаменты нельзя принимать вместе с семенами чиа

Лекарства от артериального давления. Антиоксиданты и пептиды в семенах чиа могут естественным образом тоже снижать кровяное давление и улучшать здоровье сердца. В сочетании с лекарствами от высокого давления это может снизить его слишком сильно.

Антикоагулянты и антиагрегантные препараты. Семена чиа помогают предотвратить образование тромбов в кровотоке. Однако если вы одновременно принимаете препараты, разжижающие кровь, это может вызвать кровотечение.