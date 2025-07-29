Лекарства от диабета и не только: какие медикаменты нельзя принимать вместе с семенами чиа

Опубликовано 29 июля 2025, 12:451 мин.
Лекарства от диабета и не только: какие медикаменты нельзя принимать вместе с семенами чиаОб этом важно знать
Семена чиа, несмотря на свою пользу для здоровья, могут снижать эффективность некоторых лекарств. Например, это препараты от артериального давления, антикоагулянты и антиагрегантные препараты, препараты от диабета.
Лекарства от артериального давления. Антиоксиданты и пептиды в семенах чиа могут естественным образом тоже снижать кровяное давление и улучшать здоровье сердца. В сочетании с лекарствами от высокого давления это может снизить его слишком сильно.
Антикоагулянты и антиагрегантные препараты. Семена чиа помогают предотвратить образование тромбов в кровотоке. Однако если вы одновременно принимаете препараты, разжижающие кровь, это может вызвать кровотечение.
Лекарства от диабета. Семена чиа могут слишком сильно понизить уровень сахара в крови, если вы едите их одновременно с приёмом препаратов от сахарного диабета.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова