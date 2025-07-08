Ленивая овсянка с семенами чиа и другие лучшие завтраки для похудения

Вот несколько простых идей для завтрака, способствующего похудению.

Ленивая овсянка с семенами чиа. Добавьте к ней с утра ещё немного свежих фруктов и рубленых орехов.

Овощной скрамбл с тофу. Приготовьте это блюдо на оливковом масле с овощами (шпинатом, грибами, цуккини) и подавайте его с цельнозерновыми тостами или фруктами.

Миска греческого йогурта. Добавьте к йогурту ореховую пасту, гранолу с низким содержанием сахара и ягоды.