Левотироксин и другие лекарства, которые нельзя принимать вместе с поливитаминами

Препараты для лечения щитовидной железы (левотироксин). Левотироксин - один из наиболее распространённых препаратов, на которые влияют поливитамины. Так, железо и кальций могут связываться с ним и образовывать комплексы, блокирующие всасывание и снижающие эффективность препарата. Чтобы этого избежать, принимайте левотироксин утром натощак, запивая водой, а затем подождите минимум 4 часа перед приёмом любых добавок с кальцием, железом или магнием.

Разжижители крови (варфарин). Многие поливитамины содержат витамин К, а резкое начало или прекращение его приёма может повлиять на действие варфарина. Такие колебания приёма витамина могут сделать лекарство менее эффективным и увеличить риск возникновения кровотечения.

Антибиотики (тетрациклины и фторхинолоны). Некоторые антибиотики могут связываться с минералами, содержащимися в поливитаминах, в том числе с магнием, кальцием, железом, цинком. Это может снизить эффективность лекарства. Поэтому разделяйте приём антибиотиков и витаминов не менее чем на два часа.