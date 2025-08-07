Листовая зелень и другие продукты, которые нужно есть каждый день

Листовая зелень и другие продукты, которые нужно есть каждый деньОни улучшат работу мозга
Многие из перечисленных ниже продуктов входят в полезную для здоровья мозга диету MIND.
Листовая зелень. В кудрявой капусте, шпинате много питательных веществ. Это в том числе витамин К, бета-каротин, фолиевая кислота, витамин Е. Витамин К и бета-каротин связывают с улучшением здоровья мозга, а витамин Е с защитой клеток мозга от повреждения свободными радикалами, предотвращение снижения когнитивных способностей и стареющего населения.
Баранина. Согласно результатам одного исследования, еженедельное употребление этого мяса может быть связано с улучшением долгосрочного когнитивного развития.
Яйца. Учёные отмечают, что этот продукт связан с уменьшением потери памяти у пожилых. Это также один из лучших источников холина, который сохраняет память и связь между клетками мозга.
Лосось. Эта жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые крайне важны для работы мозга. Эти жирные кислоты связывают также со снижением риска развития болезней сердца и артрита.
Черника. В ней содержатся витамин С, витамин К, марганец, фитонутриенты, которые стимулируют приток крови и кислорода к мозгу. Это улучшает концентрацию. Также исследования демонстрируют, что употребление черники может помочь сохранить когнитивные функции и снизить вероятность развития деменции у людей с повышенным риском.
Грецкие орехи. Исследования показывают, что 28-57 г этих орехов в день улучшают работу мозга.
