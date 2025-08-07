Листовая зелень и другие продукты, которые нужно есть каждый день

Многие из перечисленных ниже продуктов входят в полезную для здоровья мозга диету MIND.

Листовая зелень. В кудрявой капусте, шпинате много питательных веществ. Это в том числе витамин К, бета-каротин, фолиевая кислота, витамин Е. Витамин К и бета-каротин связывают с улучшением здоровья мозга, а витамин Е с защитой клеток мозга от повреждения свободными радикалами, предотвращение снижения когнитивных способностей и стареющего населения.

Баранина. Согласно результатам одного исследования, еженедельное употребление этого мяса может быть связано с улучшением долгосрочного когнитивного развития.

Яйца. Учёные отмечают, что этот продукт связан с уменьшением потери памяти у пожилых. Это также один из лучших источников холина, который сохраняет память и связь между клетками мозга.