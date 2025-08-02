Листовая зелень и другие продукты средиземноморской диеты для женщин 50+

Листовая зелень. Шпинат, кудрявая капуста, руккола, салат-латук и мангольд очень полезны для мозга и сердца. Результаты одного исследования 2018 года показали, что у пожилых, которые употребляли 1-2 порции листовой зелени в день, снижение когнитивных функций происходило медленнее. Они как будто были моложе на 11 лет тех, кто ел зелень редко.

Фасоль. Она обладает такими положительными свойствами, как улучшение регуляции сахара в крови, состояния кишечника и сердца, увеличение продолжительности жизни.

Творог или обезжиренный греческий йогурт. Для поддержания здоровья костей после 50 лет нужно есть богатые кальцием продукты. Это, например, творог и греческий йогурт. Из одного стакана греческого йогурта вы получите около 20 г белка и 220 мг кальция, а из стакана творога - 24 г белка и 227 мг кальция.