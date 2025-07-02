Листовая зелень и другие суперпродукты, которые помогут вам поддерживать здоровье

Ферментированные продукты. Йогурт, кимчи, квашеная капуста, кефир содержат много пробиотиков. Они улучшают здоровье кишечника.

Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, семена конопли, тыквы, чиа содержат много клетчатки, белка, полезными жирами, витамином Е, магнием.

Мясные субпродукты. Такое мясо - один из лучших источников железа. Также в субпродуктах много витамина А, витаминов группы В, селена, цинка.

Какао. Тёмный шоколад, какао-бобы - источники антиоксидантов. Особенно много в какао-продуктах флавоноидов. Рацион с высоким содержанием этих веществ связан со снижением вероятности развития сердечных заболеваний, рака, нейродегенеративных заболеваний.

Лук и чеснок. Это хороший источник витамина С. Также употребление чеснока и лука снижает риск развития болезней почек и сердца.

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