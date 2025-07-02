Листовая зелень и другие суперпродукты, которые помогут вам поддерживать здоровье

Листовая зелень и другие суперпродукты, которые помогут вам поддерживать здоровьеДобавьте их в свой рацион
Листовая зелень. Шпинат, кудрявая капуста, мангольд и руккола обладают противовоспалительными свойствами, а также содержат много питательных веществ и антиоксидантов.
Крестоцветные овощи. Употребление большего количества брокколи, цветной капусты, белокочанной капусты может улучшить качество рациона, снизить вероятность развития определённых болезней. В том числе рака, сердечных заболеваний.
Ягоды. Рацион, в котором много ягод, защищает от множества заболеваний, включая рак груди и простаты, болезни сердца, диабет.
Жирная рыба. Лосось, скумбрия, форель, сардины содержат жирные кислоты омега-3, отличаются противовоспалительным действием, защищают клетки.
Травы и специи. Петрушка, орегано, куркума, тимьян и имбирь богаты питательными веществами, которые борются с распространёнными болезнями, поддерживают общее состояние здоровья.
Цитрусовые. Апельсины, лимоны, грейпфруты - один из лучших источников витамина С. Он важен для здоровья кожи, иммунитета, действует как мощный антиоксидант. Согласно исследованиям, регулярное употребление цитрусовых снижает риск возникновения болезней сердца и некоторых видов рака.
Ферментированные продукты. Йогурт, кимчи, квашеная капуста, кефир содержат много пробиотиков. Они улучшают здоровье кишечника.
Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, семена конопли, тыквы, чиа содержат много клетчатки, белка, полезными жирами, витамином Е, магнием.
Мясные субпродукты. Такое мясо - один из лучших источников железа. Также в субпродуктах много витамина А, витаминов группы В, селена, цинка.
Какао. Тёмный шоколад, какао-бобы - источники антиоксидантов. Особенно много в какао-продуктах флавоноидов. Рацион с высоким содержанием этих веществ связан со снижением вероятности развития сердечных заболеваний, рака, нейродегенеративных заболеваний.
Лук и чеснок. Это хороший источник витамина С. Также употребление чеснока и лука снижает риск развития болезней почек и сердца.
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