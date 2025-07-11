Листовая зелень помогла предотвратить заболевания сердца у пожилых

Листовая зелень помогла предотвратить заболевания сердца у пожилыхЭто показало новое исследование
В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в European Journal of Nutrition, специалисты в течение 14,5 лет наблюдали за более чем 1400 австралийских женщин в возрасте 75 лет.
Было обнаружено, что у тех, кто потреблял больше всего витамина К1 (что эквивалентно одной чашке сырой или половине чашки варёной листовой зелени), был на 43% ниже риск смерти от атеросклеротических сосудистых заболеваний (АСЗ), чем у тех, кто получал меньше всего этого витамина.
Также учёные заметили, что у любителей листовых овощей было на 29% меньше шансов столкнуться с сердечным приступом и инсультом, снизилась на 5,6% вероятность развития атеросклероза без симптомов.
Витамин К1 имеет такой эффект, поскольку активирует матричный белок GLA, который подавляет кальцификацию сосудов - распространённый признак атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.