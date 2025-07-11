Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июля 2025, 02:15
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Листовая зелень помогла предотвратить заболевания сердца у пожилых

Это показало новое исследование
Недавно учёные обнаружили, что у пожилых женщин, которые потребляли больше витамина К1, ниже риск возникновения инсульта и сердечного приступа. Содержится этот витамин в шпинате, брокколи, кудрявой капусте, белокочанной капусте, бок-чой.
Листовая зелень помогла предотвратить заболевания сердца у пожилых
© Experience Life Magazine - LifeTime.Life

В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в European Journal of Nutrition, специалисты в течение 14,5 лет наблюдали за более чем 1400 австралийских женщин в возрасте 75 лет.

Было обнаружено, что у тех, кто потреблял больше всего витамина К1 (что эквивалентно одной чашке сырой или половине чашки варёной листовой зелени), был на 43% ниже риск смерти от атеросклеротических сосудистых заболеваний (АСЗ), чем у тех, кто получал меньше всего этого витамина.

Листовая зелень помогла предотвратить заболевания сердца у пожилых
© Ekaterina Smirnova / Getty Images

Также учёные заметили, что у любителей листовых овощей было на 29% меньше шансов столкнуться с сердечным приступом и инсультом, снизилась на 5,6% вероятность развития атеросклероза без симптомов.

Витамин К1 имеет такой эффект, поскольку активирует матричный белок GLA, который подавляет кальцификацию сосудов - распространённый признак атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.